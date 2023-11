À l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de l’Euro Espoirs, Thierry Henry a misé sur ses deux joueurs de l’OL. Rayan Cherki et Johann Lepenant sont titulaires contre l'Autriche.

Le sans-faute va-t-il se poursuivre pour Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs ? Intronisé fin août, le sélectionneur des Bleuets est pour l’instant sur un 100% de victoire et a parfaitement lancé la campagne de qualifications pour l’Euro. Avec trois victoires en trois matchs, la France ne pouvait rêver mieux pour les débuts du champion du monde 1998. Elle visera un quatrième succès en Autriche ce vendredi (18h30, La Chaîne L’Équipe) pour faire un pas de plus vers la qualification. Pour ce nouveau rendez-vous, Thierry Henry a choisi de rester dans son 4-3-1-2 malgré la convocation de Warren Zaïre-Emery chez les A. Pas de changement de système et donc un Rayan Cherki de nouveau aligné comme meneur de jeu.

Lukeba porte le brassard

Le joueur de l’OL prend place juste derrière le duo d’attaque Elye Wahi - Arnaud Kalimuendo et tâchera de se montrer une nouvelle fois décisif. C’est le cas depuis l’arrivée de Henry sur le banc des Bleuets. Pour assurer ses arrières, Cherki pourra compter sur l’abattage de Johann Lepenant dans l’entrejeu français. Malgré un temps de jeu famélique avec l’OL, le milieu conserve la confiance de Thierry Henry et enchaîne une nouvelle titularisation. A noter que Castello Lukeba récupère le brassard de capitaine.

La composition des Espoirs : Restes - Sildillia, Yoro, Lukeba, Belocian - Doukouré, Ugochukwu, Lepenant - Cherki - Wahi, Kalimuendo