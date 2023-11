Pour le compte de la 8e journée de D1 féminine, l’OL affronte Dijon à Décines. Sonia Bompastor a choisi de faire tourner dans les grandes largeurs pour ce rendez-vous.

En choisissant de laisser Wendie Renard au repos en plus d’Eugénie Le Sommer, victime d’une béquille au mollet à Prague, Sonia Bompastor avait annoncé la couleur. Le rendez-vous de Dijon calé entre deux matchs de Ligue des champions allait permettre de faire tourner et de donner du temps de jeu aux joueurs un peu en manque ces dernières semaines. Le onze de départ couché par l’entraîneure de l’OL est bien dans cette lignée. Au coup d’envoi, elles ne seront que trois joueuses à avoir débuté en République tchèque. Il s’agit de Vanessa Gilles et Perle Morroni en défense et de Kadidiatou Diani en attaque.

À côtés des trois Fenottes, c’est le grand turnover avec la deuxième titularisation de Laura Benkarth dans les buts. Coupable d’une faute de main au Havre, l’Allemande aura à cœur de se rattraper. Pour les autres comme Alice Sombath ou Vicki Becho, ce match est l’occasion de prouver à Sonia Bompastor qu’elles ont leur mot à dire dans la rotation après n’avoir eu que pas ou peu de minutes depuis le début de la saison.

La composition de l’OL : Benkarth - Sombath, Gilles, Mbock, Morroni - Marozsan, Dumornay, Majri - Diani, Becho, Bacha