Renard et Le Sommer feront l’impasse sur OL - Dijon

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (OL) (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Dans une semaine à trois matchs, Sonia Bompastor a choisi de préserver deux de ses cadres pour la réception de Dijon ce vendredi (21h). Wendie Renard et Eugénie Le Sommer n'ont pas été retenues dans le groupe de l’OL.

L’avantage d’avoir un groupe au complet. Depuis le début de la saison, Sonia Bompastor peut se targuer d’avoir à faire des choix après deux dernières saisons où il fallait plutôt trouver des joueuses disponibles. Toujours dans la volonté de concerner tout son effectif et de gérer les temps de jeu, l’entraîneure de l’OL devrait profiter de la réception de Dijon pour faire tourner au coup d’envoi ce vendredi. Après deux matchs en cinq jours, cette troisième rencontre contre l’avant-dernier du championnat est l’occasion de voir des joueuses en manque de temps de jeu comme Dzsenifer Marozsan, par exemple, de retrouver du rythme. Avec un nouveau match de Ligue des champions mercredi prochain, c’est en tout cas la tendance et les absences de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer dans le groupe vont dans ce sens.

L’attaquante a reçu un vilain coup à Prague et Sonia Bompastor avait vendu la mèche dès jeudi matin et l’entraîneur ouvert au public pour acter son forfait. Concernant Renard, cela ressemble avant tout à une volonté de faire souffler la capitaine, car cette dernière était bien présente jeudi à la séance matinale, remportant même l’exercice de tennis-ballon avec Ada Hegerberg. Le Sommer et Renard préservées, l’OL pourra malgré tout compter sur le retour de Damaris Egurrola. Une semaine après être sortie sur blessure contre Montpellier et avoir manqué le déplacement à Prague, la milieu sera bien présente ce vendredi sur la pelouse (ou le banc) du terrain Gérard Houllier.

Le groupe de l’OL contre Dijon : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Sombath - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg