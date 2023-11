D1 : l’OL a passé la seconde contre Dijon (4-1)

Pour ce troisième match en une semaine, l’OL a été bien moins dominateur que sur les deux premiers. Menées au score par Dijon, les Fenottes ont fait preuve de caractère en deuxième mi-temps pour continuer leur sans-faute dans ce championnat.

Il n’y a pas eu de promenade de santé ce vendredi pour l’OL. Après les scores fleuves contre Montpellier (5-0) et le Slavia Prague (0-9), les Fenottes ont eu bien plus de difficultés contre Dijon (4-1). Pourtant, sur le papier, en accueillant l’avant-dernier du championnat, ce ne devait être qu’une formalité. Seulement, avec un troisième match en une semaine et un large turnover de Sonia Bompastor, les supporters présents en nombre dans la tribune du terrain Gérard Houllier n’ont pas eu le droit au jeu léché de ces derniers temps. Avec huit changements par rapport au onze titulaire en Ligue des Champions, Bompastor avait clairement fait le choix de donner du temps de jeu à des joueuses remplaçantes.

On ne peut pas vraiment dire qu’elles ont toutes marqué des points dans l’esprit de leur entraîneure. Il y a toutefois eu un vrai attaque - défense à Décines ce vendredi soir. Avec plus de 70% de possession, l’OL a fait le siège devant le but dijonnais, mais le manque d’automatisme entre les joueuses a empêché de réellement se montrer dangereux. Amel Majri, un peu électron libre, a bien tenté sa chance à plusieurs reprises (9e, 23e) mais ce fut trop timide. Finalement, sur une inspiration et contre le cours du jeu, c’est bien le DFCO qui a ouvert la marque à la 23e minute. Voyant Laura Benkarth avancée, Maria Diaz a bien senti le coup avec un lob qui a fait mouche.

Les entrantes ont fait du bien

Voir l’OL être mené au score à domicile est un petit évènement puisqu’il fallait remonter à septembre 2022 pour voir un but adverse sur la pelouse du Gérard Houllier. Sonia Bompastor pouvait faire la grimace sur son banc, l’OL n’a pas montré son meilleur visage en première période, mais comme les Fenottes, Dijon y est allé de sa boulette avec sa gardienne. Sur une frappe lointaine de Sombath, à première vue sans danger, Pinguet s’est complètement trouée et a vu le ballon lui passer entre les jambes (1-1, 33e). Les deux formations dos à dos à la pause, il n’y a ensuite pas eu de match en deuxième mi-temps.

Avec des entrantes bien plus en jambes comme Lindsey Horan, le jeu lyonnais a été plus fluide et à force d’insister, le verrou bourguignon a sauté. Sur un centre d’Ada Hegerberg, rentrée six minutes avant, Melchie Dumornay a parfaitement fêté son titre de meilleure joueuse du mois d’octobre et mis l’OL devant (2-1, 70e). Afin qu’il n’y ait pas de jalousie, l’Haïtienne a rendu la pareille à la Norvégienne trois minutes plus tard pour le but du break (3-1, 73e). L’OL n’a pas été flamboyant, mais poursuit son sans-faute avec le quatrième but de Däbritz (89e) avant le retour de la Ligue des champions à la maison, mercredi (18h45).