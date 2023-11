OL - Dijon (4-1) : les entrantes ont tout changé pour les Fenottes

Poussif en première mi-temps, l’OL a pu compter sur les cinq changements en deuxième mi-temps pour faire la différence contre Dijon. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : les entrantes ont fait la différence

Face à la première mi-temps poussive de son équipe, Sonia Bompastor n’a pas hésité bien longtemps avant de faire des changements. Dès la pause, l’entraîneure lyonnaise a fait entrer Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk. Il faut dire qu’à la lecture des remplaçantes au coup d’envoi, il y avait de quoi prendre peur côté dijonnais. En plus de l’Américaine et la Néerlandaise, Carpenter, Däbritz, Damaris et Hegerberg avaient enfilé leur survêtement. Alors quand les remplaçantes sont entrées, on ne peut pas vraiment dire que c’était vraiment des seconds couteaux. Et cela s’est ressenti directement sur le jeu lyonnais.

Horan a pris les choses en mains avec sa qualité technique même si cela n’a pas forcément débouché sur du concret à part une frappe de Bacha directement dans les gants de la gardienne adverse. Mais la physionomie du match était bien différente de celle de la première malgré une possession quasi équivalente. Avec Ada Hegerberg, passeuse et buteuse, et Sara Däbritz trouvant de nouveau le chemin des filets, les entrantes ont tout changé dans ce match gagné (4-1).

Flop : une invincibilité défensive qui prend fin à domicile

En voyant Maria Diaz lober Laura Benkarth à la 23e minute de jeu, les supporters de l’OL avaient perdu la sensation de voir l’équipe adverse fêter un but. Il y a une semaine, Montpellier avait bien inscrit trois buts à Décines mais ce n’était pas dans le but lyonnais. Voir l’OL encaissé un but à domicile en championnat est un phénomène rare, très rare. Si l’on s’en tient à la simple pelouse du terrain Gérard Houllier, il fallait remonter au 18 septembre 2022 avec un but de Soyaux. À l’échelle globale de Décines, c’était Melchie Dumornay, encore à Reims, qui avait trompé Alyssia Paljevic le 27 mai dernier au Parc OL.

Alors le but de Maria Diaz est un petit évènement en soi. Malheureusement, c’est une nouvelle fois tombée sur Benkarth. Pour sa deuxième titularisation de la saison, l’Allemande avait à cœur de se racheter. Contre Le Havre, elle avait été coupable d’une erreur de main sur le but normand. Ce vendredi, il y a bien sûr un coup de génie de la Dijonnaise, mais en se faisant surprendre à 35m, Benkarth n’est pas exempte de tous reproches…