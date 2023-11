Profitant de la trêve aux Etats-Unis, Amandine Henry s’est engagée pour deux mois avec Lille. Néanmoins, la milieu ne recroisera pas la route de l’OL avec le LOSC.

On l’annonçait du côté du PSG, c’est finalement le choix du coeur qu’a fait Amandine Henry. La milieu de terrain s’est engagée avec le LOSC à partir du 1er janvier 2024 pour une durée de deux mois. L’occasion de combler le vide laissé par la trêve du championnat des Etats-Unis avant la nouvelle saison et ainsi jouer pour le club de sa ville, elle la Lilloise de naissance. Un bon coup pour le club nordiste qui est monté cette saison en D1 féminine et une belle opportunité pour Amandine Henry de garder le rythme pour postuler en équipe de France. Pour les supporters de l’OL qui ont accueilli ce retour avec le sourire, il faudra se faire une raison : il n’y aura pas la possibilité de rendre hommage à la joueuse vainqueure de 31 titres avec les Fenottes.`

En effet, bien qu’elle a signé jeudi avec le LOSC, Henry ne pourra revêtir le maillot lillois qu’à partir du 1er janvier. Elle ne sera donc pas en tenue pour la venue de Lille à Décines le 8 décembre prochain. Elle ne sera pas plus présente pour le match retour car son contrat se termine le 1er mars 2024. Or, la deuxième opposition entre le LOSC et l’OL se tiendra le week-end du 23 mars… Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre le club lyonnais et son ancienne joueuse.