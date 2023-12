Après Mathieu Seckinger, un nouveau membre intègre la cellule de recrutement de l’OL. Passé par l’OM et Clermont dernièrement, Thomas Maurin sera en charge du scouting en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France.

À l’heure où la DNCG doit rendre sa décision concernant la levée des sanctions contre l’OL pour recruter, la nouvelle cellule de recrutement du club lyonnais devient chaque jour un peu plus officielle. Après les licenciements de Michel Rouquette, Alain Cavéglia et Alexandre Jeannin, Matthieu Louis-Jean continue de s’entourer de profils dont il connait les compétences.

Il y a eu Benjamin Charier au milieu de l’été pour devenir coordinateur du recrutement, Mickaël Marques comme "Technical Scout" et désormais Mathieu Seckinger et Thomas Maurin. Deux noms qui avaient été avancés par nos confrères de L’Équipe en plus de celui d’Omar Sciolla et qui viennent de confirmer leur arrivée à l’OL.

Passé par Manchester United, l'OM et Clermont

Après Seckinger durant le week-end, Maurin a également profité de l’annonce de son partenaire pour annoncer son arrivée dans la cellule de recrutement lyonnaise. "Merci à tous pour vos messages de bienveillance, en effet nouvelle aventure. En espérant qu’elle soit la plus longue et belle possible. Au travail maintenant !"

Passé par Manchester United, l’OM et dernièrement Clermont avec Benjamin Charier, Thomas Maurin aura un champ d’action très méditerranéen. Dans le nouvel organigramme des recruteurs de l’OL, il aura pour mission d’aller observer des joueurs au Portugal, en Espagne ou encore en France. Ne reste plus qu'à savoir si ses observations pourront être suivies d'actes avec la levée des sanctions ou non de la DNCG.