Dans le projet de voir l’OL être plus présent dans le domaine du scouting, John Textor a souhaité renforcer la cellule de recrutement et de data. Benjamin Charier, qui officiait du côté de l’OM, arrive dans les valises de Matthieu Louis-Jean.

Deux arrivées en l’espace de quelques heures et une troisième recrue qui se retrouve finalement freinée par les décisions de la DNCG. L’OL s’était montré très discret durant le mois de juin. Cependant, l'arrivée officielle de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement après la mi-juin a débloqué pas mal de choses.

La semaine dernière a marqué les premières arrivées estivales avec Skelly Alvero et Clinton Mata et l’OL ne compte pas s’arrêter là. Il va bien sûr falloir vendre pour éviter de voir la DNCG faire des manières dans l’aboutissement de certains dossiers comme on peut le voir avec Renato Tapia mais la cellule de recrutement est sur le qui-vive.

Recruteur à l'OM depuis janvier 2022

En arrivant entre Rhône et Saône en cette période estivale, Matthieu Louis-Jean n’est pas venu tout seul. John Textor n’a pas caché qu’il souhaitait investir dans des moyens humains au niveau du scouting et de la data et le propriétaire américain tient parole. Olympique-et-Lyonnais est en mesure d'affirmer que Benjamin Charier (32 ans) a, lui aussi, intégré le recrutement lyonnais depuis quelques semaines.

Ce dernier était "technical scouting", recruteur se basant avant tout sur la data, depuis le 1er janvier 2022 à l’OM. Un club dans lequel il a donc rencontré Louis-Jean avec qui la collaboration semble avoir été fructueuse, les deux hommes se retrouvant à l’OL désormais. Au sein du club lyonnais, Benjamin Charier vient donc renforcer cette cellule "data" mise en avant par John Textor depuis quelques mois. Cette cellule sera en étroite relation avec celle plus traditionnelle des recruteurs terrains comme Alain Caveglia, confirmé dans ses fonctions malgré le changement de propriétaire.