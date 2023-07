Mercato : l’OL n’a "toujours pas contacté" les agents d’Hegerberg

En fin de contrat dans un an, Ada Hegerberg est forcément un dossier brulant à l’OL. L’attaquante norvégienne assure que ses représentants n’ont pas encore été contactés par le club lyonnais.

Huit ans après, Ada Hegerberg va de nouveau goûter à une Coupe du monde. À 19 ans, elle avait terminé meilleure buteuse de la Norvège au Mondial 2015, mais avait brillé par son absence quatre ans plus tard, sur fond de désaccord avec la Fédération depuis 2017. Toutes ces histoires sont derrière et l’attaquante espère bien que sa sélection va montrer un tout autre visage que celui affiché l’été dernier à l’Euro 2022. Elle devra en être le fer de lance après une saison tronquée avec l’OL.

Remise de sa blessure à la jambe, Ada Hegerberg compte sur la Coupe du monde pour prouver une fois de plus qu’elle fait toujours partie du gratin mondial, elle qui a soufflé ses 28 bougies ce 10 juillet 2023. L’occasion aussi de montrer sa valeur, qu’elle soit sportive ou économique. Les joueuses (ou joueurs) ne sont pas des numéros, mais le 30 juin 2024, la première Ballon d’Or féminin en 2018 sera en fin de contrat à l’OL. Forcément, une telle situation contractuelle attire les prétendants. Il y a quelques mois, la rumeur FC Barcelone avait surgi sans vraiment savoir le vrai du faux.

Du côté de l’OL, garder l’une des meilleures joueuses de l’histoire est une priorité comme l’avait confié Sonia Bompastor. Seulement, à l’instant T, c’est plutôt silence radio à Décines. "J'apprécie le fait que le club souhaite me conserver et il me reste un an de contrat. J'ai discuté avec Michele (Kang) mais pour l'heure, le club ne s'est pas manifesté auprès de mes agents", a déclaré Hegerberg à l’AFP. Avec Michele Kang, l’OL pourrait bien avoir trouvé un argument de poids. La nouvelle actionnaire majoritaire de l’OL féminin a montré dans le dossier Diani qu’elle savait persuader. Nul doute qu’elle prendra les choses en mains pour Hegerberg.