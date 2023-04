Ada Hegerberg après son but contre le Barça (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

De retour à la compétition depuis trois semaines, Ada Hegerberg a rappelé ses qualités de buteuse. Le FC Barcelone aimerait en profiter et serait prêt à payer le prix fort pour l’arracher à l’OL cet été.

Il n’y a pas que chez les garçons que le mercato estival risque d’être agité. Chez les Fenottes, Sonia Bompastor a prévu pas mal de mouvements durant l’été. Il faut dire qu’avec de nombreuses joueuses en fin de contrat (Macario, Cayman, Henry, Marozsan…) et d’autres en fin de prêts (Horan, Gilles), il y aura forcément des départs et des arrivées à Décines. Avec Melchie Dumornay, l’OL a déjà anticipé en attaque pour la saison prochaine, mais s’attendait-il à être attaqué sur un dossier tel que celui d’Ada Hegerberg ? Pas sûr, même si la meilleure buteuse de l’histoire de la Ligue des champions attise logiquement les convoitises.

En fin de contrat en juin 2024, Ada Hegerberg se sent bien à Lyon où elle évolue depuis maintenant neuf ans. En a-t-elle fait le tour ? À en croire Marca, le FC Barcelone miserait sur cette longue expérience pour lui offrir un nouveau défi de taille. Porté aux nues par l’Europe du football féminin, le club espagnol souhaite frapper un gros coup durant l’été avec la Ballon d’Or 2018. Un salaire plus élevé que les 420 000€ annuels annoncés par L’Equipe, il y a quelques jours, et un transfert record (400 000€ actuellement pour l'arrivée de Keira Walsh en Catalogne l'été dernier) pour convaincre l’OL de lâcher son fer de lance offensif. À l’heure où la Norvégienne vient seulement de faire son retour à la compétition, le club lyonnais n’avait pas forcément besoin de ça. Alors info ou intox ? Avec un contrat qui se termine dans un an, l’intérêt du Barça n’est pas à exclure et pourrait aussi servir ceux de l’attaquante sur la table des négociations avec l’OL…