De par ses origines paternelles italiennes, Rayan Cherki serait dans le viseur de l’Italie. Seulement, le meneur de l’OL aurait avant tout pour ambition de participer aux Jeux Olympiques 2024 avec la France.

Quand certains joueurs sont tiraillés entre deux sélections de par leurs origines comme ce fut le cas récemment avec Houssem Aouar, Rayan Cherki a lui plusieurs destins qui s’offrent à lui. International Espoir français, le meneur de l’OL peut, comme son ainé en club, représenter l’Algérie de par ses origines maternelles. Des contacts entre les deux parties sont mises en avant depuis plusieurs mois mais c’est avant tout l’Euro U21 durant l’été que Cherki prépare. Entre plus des Bleuets et des Fennecs, le numéro 18 lyonnais peut également jouer avec le maillot de l’Italie. Ayant des origines italiennes du côté de son père, Rayan Cherki aurait attiré l’attention de la Squadra Azzurra et Roberto Mancini d’après La Repubblica.

Ce soit-disant intérêt ne serait en réalité qu’une simple rumeur d’après L’Equipe, l’entourage du joueur lyonnais n’ayant pas été contacté par la Fédération italienne de football. A l’heure où Rayan Cherki a subi quelques sifflets dimanche contre Rennes, l’objectif est avant tout sur l’équipe de France. Avant de penser aux A de Didier Deschamps, le meneur de jeu souhaite participer à l’Euro Espoirs qui se tiendra du 21 juin au 8 juillet prochain en Géorgie et Roumanie. Avec un objectif plus lointain : celui de prendre part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un an. A 19 ans, il est dans la tranche d’âge des joueurs pouvant prétendre à la liste olympique qui sera menée par Sylvain Ripoll, son sélectionneur actuel. Pour le choix définitif d’une nationalité sportive, il faudra encore patienter.