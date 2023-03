OL - Espoirs : Ripoll aime piocher au sein de l'Académie

Maxence Caqueret et Rayan Cherki, deux joueurs formés à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Réputé pour son centre de formation, l’OL fournit forcément des joueurs dans les sélections de jeunes. Samedi, ils seront quatre Lyonnais présents dans le groupe Espoirs contre l'Angleterre. Une habitude depuis l’arrivée de Sylvain Ripoll.

Cela peut faire la fierté de Jean-Michel Aulas et de tout un club, mais c’est Laurent Blanc qui va avoir une munition de plus à se mettre sous la dent. Samedi, l’équipe de France Espoirs affronte l’Angleterre en amical. Une rencontre durant laquelle les joueurs lyonnais devraient être en nombre même si ce n’est pas forcément dès le coup d’envoi.

Pour ce dernier rassemblement avant l’Euro qui se déroule fin juin, Sylvain Ripoll a convoqué quatre joueurs de l’OL avec Castello Lukeba, Rayan Cherki et deux petits nouveaux avec Johann Lepenant et Bradley Barcola. Ils auraient même pu être six mais Maxence Caqueret a dû déclarer forfait suite à des douleurs aux côtes et Malo Gusto soigne toujours sa blessure aux ischios.

12 joueurs formés à l'OL depuis 2017

Néanmoins, il y a un petit air lyonnais depuis le début de la semaine à Clairefontaine. En plus de quatre joueurs actuels, l’OL est représenté à travers ses anciens comme Amine Gouiri ou encore Pierre Kalulu. Avec de base sept joueurs convoqués sur 23, il y a bien un "gang des Lyonnais" en Espoirs et cela dure depuis un moment. Depuis son arrivée à la tête de la sélection en 2017, Ripoll s’appuie beaucoup sur la jeunesse lyonnaise, qu’elle soit formée à Meyzieu ou en post-formation contre Lepenant.

Avec 115 sélections au cumulé, les purs produits lyonnais arrivent en deuxième position parmi les clubs pourvoyeurs de joueurs en Espoirs. L’OL n’est devancé que par le PSG avec 148 sélections depuis bientôt six ans. Seul bémol, un seul des joueurs lyonnais n’a pour le moment passé le cap des A. Il s’agissait d’Houssem Aouar qui a depuis changé de nationalité sportive.