Ligue 1 : l’OL est-il trop gentil ?

Thiago Mendes averti lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Depuis le début de la saison, l’OL est l’un des clubs qui a pris le moins de cartons. Si cela marque une certaine discipline, les Lyonnais manquent-ils aussi d’un peu de vice ?

Avant la trêve internationale, Laurent Blanc se projetait déjà sur la demi-finale de la Coupe de France le 5 avril prochain à Nantes. L’entraîneur lyonnais s’était montré plutôt satisfait que ses joueurs n’étaient pas sous le coup d’une suspension pour ce rendez-vous. Certains comme Castello Lukeba ou Johann Lepenant étaient bien en sursis avant le match de championnat contre ces mêmes Nantais, mais en évitant la biscotte jaune, ils ont désormais l’assurance d’être à la Beaujoire. À moins qu’un carton rouge contre le PSG ne vienne tout remettre en cause. Ce n’est pourtant pas le genre de la maison depuis le début de la saison à l’OL.

41 cartons jaunes en 28 matchs

Avec deux rouges (directs) reçus en 28 journées, le club lyonnais est l’un de ceux les moins sanctionnés par les arbitres dans cette campagne. Seuls Lens et Lille font mieux avec un seul joueur renvoyé prématurément aux vestiaires. Les Lillois sont néanmoins ceux qui se font le plus sanctionner avec 60 cartons jaunes. Preuve qu’avec des joueurs comme Fonte ou André, il existe une part de vice dans le jeu nordiste. L’OL en manque-t-il ? Avec Dejan Lovren, le club lyonnais en a retrouvé un peu. On ne peut pas se plaindre de voir une formation être peu sanctionnée, mais quand Laurent Blanc parle d’expérience, faire la petite faute au bon moment, au bon endroit pour casser un contre en fait partie. Ces exemples, l’OL en a connus beaucoup cette saison.