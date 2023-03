En marge d’un long entretien qu’il a accordé à notre média à l’occasion de la sortie de sa biographie, Jean-Michel Aulas a accepté d'évoquer d'autres sujets.

Olympique-et-lyonnais.com : Vous avez déclaré fin septembre, "Si on est 8e en fin de saison, j’aurai démissionné avant "… Allez-vous vraiment le faire ?

Jean-Michel Aulas : Aujourd’hui, ce n’est plus à moi de démissionner, c’est à mon actionnaire principal (John Textor) de dire ce qu’il veut faire. Je suis au service de l’investisseur. C’est vrai, que si on est 8es, ça sera un échec.

Le compliment affaiblit l’homme. Au niveau du sportif, ne manque-t-il pas un contrepouvoir, un poil à gratter comme Gérard Houllier à l’époque ?

Gérard Houllier n’était pas un poil gratter, nous étions en phase. On a fait venir Laurent Blanc, on ne peut pas choisir quelqu’un de plus référencé en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Il a de la personnalité. Votre remarque aurait pu être juste avec Peter (Bosz) qui était un bon entraîneur, mais pas avec la personnalité pour imposer des choses. Quand Laurent (Blanc) n’est pas d’accord, il peut le dire, mais il ne peut pas ne pas être d’accord avec ce que l’on fait, car on lui demande à chaque fois sa position. Je suis persuadé que cela fait partie du "deal" et qu’avec Laurent (Blanc) on va obtenir satisfaction sur l’ambition. On a une situation financière qui permet de tenir même sans coupe d’Europe. C’est évident que ce n’est pas cohérent de ne pas être européen. On a fait une erreur. Il y a eu trop de joueurs qui arrivaient en fin de contrat et, du coup, cela a créé une atmosphère difficile.

On a fait venir Laurent Blanc, sept joueurs sont partis cet hiver (mercato hivernal). On a agi, on a investi. Le meilleur joueur de Botafogo (Jeffinho) est arrivé grâce à John (Textor). On n’est pas restés les pieds dans le même sabot. Qu’aurait-il fallu faire de plus ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu’il nous paraissait évident, on l’a fait. On a demandé à Sonny (Anderson) de venir faire le "screening" permanent avec une totale liberté.

On ne lui a pas demandé de dire amen à tout ce que l’on fait. Il a une mission d’être ce fameux poil à gratter. Il est d’autant plus crédible, qu’il n’a jamais été critique de manière arbitraire. Lui, contrairement à d’autres, il a voulu entraîner, il y est allé et puis ça n’a pas marché. Il revient par une porte différente. Je ne vois pas, aujourd’hui, ce qu’on peut faire de plus. Je comprends bien le sens de votre question. Ne faut-il pas donner plus de pouvoir à des gens qui ont des idées différentes ?

Franchement, on le fait. Lors du mercato d'hiver avec Laurent (Blanc), Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou), du début à la fin, on a travaillé ensemble. Le coach a validé les options et a regretté celles qu’on n’avait pas pu obtenir. Pour le numéro 6, on est parti sur João Gomes car John (Textor) nous l’a demandé, mais je l’ai dit, cela nous a fait perdre les autres (pistes). Ce n'était pas pour mal faire. Il a choisi Wolverhampton et, à ma connaissance, il ne joue pas beaucoup. On écoute les gens qui sont susceptibles de nous apporter de bons conseils. Mais souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

Aulas : "Retrouver des règles de concurrence qui ne soient pas déloyales"

Êtes-vous toujours aussi exigeant, présent et impliqué à l'OL ?

Moins présent ? Je travaille toujours 14 heures par jour et parfois plus. Je suis peut-être moins efficace, car j’ai vieilli (sourire). Sur l’exigence, il faut interroger mes collaborateurs. Je travaille toujours autant, je suis d’une exigence quelquefois maladive. Là où je suis devenu bienveillant, c’est que j’en m’en excuse, alors qu’avant, je ne m’en excusais pas (rires). C’est sûrement ça la différence. Pour jauger de la performance, j’ai en plus de l’expérience. Aujourd'hui, ce qui va permettre de gagner une Coupe d’Europe pour Lyon, c’est d’avoir trouvé des partenaires économiques puissants. Mais c’est aussi de rentrer dans un combat, celui de la troisième tranche. C’est-à-dire d’arriver à retrouver des règles de concurrence qui ne soient pas déloyales. Bien sûr, dans le football, il y a autre chose que l’économie. Mais sans économie, il n’y a pas de football parce qu’il faut avoir les meilleurs joueurs.

J’ai regardé le match Real Madrid – Liverpool (8e de finale de Ligue des champions, 1-0), la qualité technique était impressionnante. De tels joueurs, ça se paye. C’est ce qui nous permettra de revenir. Je suis optimiste pour le futur. Il y a un moment où les étoiles vont se réaligner. Mais il n’y a pas d’exemple non plus de gens qui ont tout gagné tout le temps. Avec l’OL masculin, on a connu une période où l’on a gagné beaucoup. Pas la Coupe d’Europe, ça va venir. Le premier échec, c’est lié au fait qu’on a perdu dix ans avec le stade. Si on avait eu le stade dix ans avant, on aurait survolé le reste. On voit bien pour les féminines, depuis 2004, on a réussi parfaitement ce que j’aurai dû faire et, que l’on va réussir à faire, avec les garçons.