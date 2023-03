D1 féminine : l’OL recevra le Paris FC le 16 avril (15h)

Pour le compte de la 19e journée de D1 féminine, l’OL va recevoir le Paris FC à Décines. Pour ce choc entre l’actuel leader et le 3e du championnat, le rendez-vous a été fixé au dimanche 16 avril à 15h.

Avec la défaite mercredi soir à domicile, l’OL n’en est pas encore là mais le club lyonnais pourrait bien s’offrir un choc en championnat avant une potentielle demi-finale aller de Ligue des champions. Dos au mur suite au revers (0-1) contre Chelsea, les Fenottes doivent encore renverser la situation mais en cas de qualification, les Lyonnaises disputeront leur match aller du dernier carré européen le 22 avril prochain contre l’AS Roma ou le FC Barcelone. Quelques jours avant, les joueuses de Sonia Bompastor pourraient déjà avoir mis le bleu de chauffe en championnat.

En effet, l’OL va recevoir le Paris FC lors de la 19e journée de D1 féminine à Décines. Ce choc de la D1 féminine entre le leader lyonnais et la formation parisienne, troisième au classement, vient d’être fixé au dimanche 16 avril. En plus de pouvoir se rendre à Décines pour suivre la rencontre, cette dernière sera diffusée sur Canal+ Foot. Au match aller, l’OL s’était imposé aux forceps au stade Charléty (2-3) après avoir été mené 2-1 par les joueuses de Sandrine Soubeyrand. A deux journée de la fin, ce choc pourrait valoir cher dans la course au titre.