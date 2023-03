Pour la troisième fois de la saison, l'OL s'est incliné à domicile. Les trois fois au Parc OL dans des confrontations attendues. Après la défaite contre Chelsea, Sonia Bompastor a souligné une fois de plus l'inefficacité de son groupe.

Quelles sont les raisons de ce revers ?

"Je suis frustrée du résultat et de ne pas avoir réussi à faire preuve de plus efficacité. On savait que Chelsea était une équipe de très haut niveau. On avait aussi dit que c’était une équipe qui défendait très bien et qui allait vite en contre sur les phases de transitions. Le scénario s’est confirmé ce soir et malgré nos 30 premières bonnes minutes où on a su mettre en difficulté cette équipe, on n’a pas su convertir avec des buts. C’est ce qui nous fait défaut ce soir."

Est-ce l'inefficacité qui vous a poussée à faire des changements rapidement ?

"En avant-match, on avait dit que ça devait être une victoire d’un groupe. Je sais que j’ai un groupe élargi en nombre et en qualité. L’idée était d’apporter de la fraîcheur avec des joueuses qui étaient capables de rivaliser en termes d’intensité avec celles de Chelsea et d’un match de Ligue des champions. On voulait qu’elles apportent un peu plus de folies. On était mené au score donc il fallait trouver des solutions dans les entrantes pour aller marquer un but."

Le but de Chelsea a-t-il fait mal aux têtes ?

"Le but nous fait mal parce qu’on était sur un temps fort et Chelsea ne s’était pas procuré d’occasions ni de situations. Sur la 1re situation devant le but, elles font preuve d’efficacité. Mentalement, ça a été un coup dur pour nous. Ça fait partie du haut niveau et il faut trouver les outils pour retourner ce genre de situation. Sur la 1re mi-temps, on a vu trente bonnes premières minutes et ensuite un dernier quart d’heure plus compliqué."

La qualification à l'extérieur est-elle toujours possible ?

"J’ai confiance en mes joueuses. Je sais que de notre côté, il y a de l’expérience même si ça ne suffira pas. Il faudra faire plus que ce qu’on a montré ce (mercredi) soir, mais l’espoir est encore permis. Le fait que le but à l’extérieur ne compte plus double, c’est un avantage pour nous même si on aurait aimé un autre résultat. On est aussi capable d’aller à Londres avec de l’ambition, de la confiance. On l’a prouvé sur la phase de groupe avec Arsenal. Il y a un match de championnat dès samedi qui doit nous permettre de se remettre la tête à l’endroit."

Une bataille athlétique perdue ?

"Sur le plan athlétique, il faut gagner ce rapport de force. En termes d’intensité, il faut mettre le curseur le plus haut possible et gagner ces duels. Être les premières sur le ballon, être conquérantes donc c’est un domaine qu’on doit améliorer pour faire un résultat la semaine prochaine."