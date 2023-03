OL - Chelsea (0-1) : une approximation technique criante

Mercredi, l'OL a eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. A cette inefficacité offensive qui dure, les Lyonnaises ont ajouté une approximation technique inhabituelle des deux côtés du terrain. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Flop : une approximation technique trop importante

Dans ce genre de rencontres entre deux gros clubs, le résultat final se joue généralement sur des petits détails. Ce mercredi, on attendait l’OL sur le défi athlétique et les Lyonnaises ont plutôt répondu présentes. Seulement, dans leur volonté de rester fidèles à leurs principes de jeu faits de possession, les Fenottes se devaient d’être irréprochables techniquement. Et c’est finalement dans cet aspect du jeu qu’elles ont le plus déjoué. D’Endler à Le Sommer en passant par Däbritz, toutes les lignes ont failli à un moment ou à un autre et l’OL l’a payé au prix fort. En ne cadrant pas son piqué sur une inspiration de Marozsan, Eugénie Le Sommer a manqué l’occasion d’ouvrir le score et de mettre les siennes dans le bon tempo. Derrière, les centres ont été mal ajustés, les passes dans le mauvais tempo.

Quand offensivement, le geste n’a pas été sûr, à l’image de ces communications ratées entre Däbritz et Cascarino ou même d’Horan, défensivement, l’OL a été puni directement. En loupant son contrôle dans l’axe, Carpenter a permis une récupération haute de Chelsea dont ne s’est pas privée Cuthbert. La milieu a parfaitement décalé Reiten qui n’a eu qu’à enrouler (27e). Le scénario a failli se répéter une deuxième fois en seconde mi-temps avec cette fois Damaris et toujours l’inépuisable Cuthbert (53e) ou sur une nouvelle perte de Carpenter que sa compatriote Kerr a eu la gentillesse de ne pas convertir en but. Trop approximatif, l’OL n’a pu espérer autre chose.

Top : l'OL reste toujours en vie

Avec la fin de la règle des buts à l'extérieur, l'OL est loin d'être dans une position inconfortable après cette manche aller des quarts de finale. Bien évidemment, les Lyonnaises auraient préféré aller à Londres avec l'avantage au score et donc une possibilité plus grande de faire un coup. Seulement, malgré sa domination et son poteau par Delphine Cascarino à l'heure de jeu, le club lyonnais aurait pu avoir un handicap bien plus gros à rattraper dans une semaine. Il n'y en a qu'un pour remettre les compteurs à zéro et deux pour s'offrir une qualification, en anticipant un possible clean-sheet. Sans le poteau de James à la demi-heure de jeu ou ce tir dévissé de Kerr à un quart d'heure de la fin, elle qui est d'ordinaire chirurgicale, le score aurait pu être bien plus sévère. L'OL a perdu, mais l'OL est toujours en vie.