Battu, l’OL devra répondre à l’appel de Londres dans une semaine

Fébrile techniquement et puni par Chelsea, l’OL est dos au mur après le match aller. Les Lyonnais n’auront pas d’autres choix que de s’imposer à Londres jeudi prochain.

Emma Hayes ne voulait pas entendre parler de revanche après l’épisode de 2019. Néanmoins, la coach de Chelsea doit être bien contente d’avoir fait 50% du chemin ce mercredi soir après la victoire de ses joueuses sur un unique but de Guro Reiten. Bien moins impressionnante qu’avant Noël, les Londoniennes ont fait ce qu’elles savent faire de mieux. Imposer un vrai combat physique à ses adversaires et exploser en contre. Ce mercredi, on ne peut pas dire que l’OL a montré un visage des mauvais soirs. Comme leurs homologues masculins, les Fenottes ont donné l’impression de maitriser les débats. L’entame de match a été en ce sens avec cette volonté de rapidement prendre l’avantage dans cette manche aller à la maison jamais simple à gérer.

Avec un peu plus d’adresse et de précision, Eugénie Le Sommer, de retour dans le onze, aurait pu mettre l’OL dans les meilleures dispositions. Mais cette approximation technique a été le symbole de ce qui n’a pas tourné rond à Lyon dans ce quart de finale. Dans un match d’un tel niveau et d’une telle importance, tout se joue sur des détails et l’OL en a fait les frais face à Chelsea. Sur un ballon anodin au niveau du rond central, Ellie Carpenter a manqué de justesse dans sa touche de balle et la sanction a été immédiate avec un ballon parfaitement enroulé de Reiten sur un décalage de Curtbeth (27e). Le scénario parfait pour Chelsea qui n’avait rien montré jusqu’à là.

Un poteau de Cascarino à l'heure de jeu

Le leader du championnat anglais n’a pas plus montré pendant le reste de l’heure de jeu. Pourtant, à la fin, cela aurait bien pu faire 0-3 pour le club londonien. Un poteau de James (32e) est venu sauver Endler d’un break dans la foulée de l’ouverture du score (32e) tandis que Sam Kerr n’a pas transformé l’offrande faite par sa compatriote Carpenter avec un nouveau ballon perdu plein axe (76e). L’OL dans tout ça ?

Comme elle s’y attendait, Sonia Bompastor a vu son équipe avoir le ballon, beaucoup tenter pour s’approcher du but de Berger, mais finalement les plus grosses occasions ont été pour Chelsea. Delphine Cascarino a bien trouvé le poteau à l’heure de jeu, mais si l’entrée des remplaçantes a apporté un peu de peps au jeu lyonnais, la gardienne de Chelsea n’a clairement rien eu à faire. Cette défaite est plus que frustrante pour l’OL qui n’a désormais plus le choix. Pour garder un espoir de conserver sa couronne européenne, le club lyonnais devra aller s’imposer à Londres jeudi prochain en marquant deux buts minimum pour éviter les prolongations.