OL : Carpenter a "évité le burn-out" grâce à sa blessure

Victime d’une rupture des ligaments croisés en finale de Ligue des champions la saison dernière, Ellie Carpenter va retrouver cette compétition ce mercredi (18h45). La latérale de l’OL estime que que sa blessure a été "une bénédiction déguisée".

Il y en a pour qui une telle blessure sera le début d’une dépression, d’une remise en question. Pas pour elle. Ce mercredi, Ellie Carpenter va retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis juin dernier. Cette compétition lui rappelle forcément des mauvais souvenirs puisque sur un appui après seulement dix minutes de jeu en finale contre le FC Barcelone, la latérale a dû dire stop. Stop à ce rendez-vous, mais aussi aux huit prochains mois de football avec sa rupture des ligaments croisés.

Revenue à la compétition il y a quelques semaines, Carpenter va retrouver la joie des soirées européennes ce mercredi contre Chelsea (18h45). Un rendez-vous forcément attendu par l’Australienne qui s’est refait une santé mentale pendant toute sa rééducation. "Honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose (cette blessure) qui me soit arrivée, a-t-elle courageusement avoué à Forbes. J'avais vraiment besoin de cette pause. J'étais très fatiguée, j'ai joué beaucoup - beaucoup - de football depuis un an et demi. J'étais au bord de l’épuisement."

"Je me sens plus forte qu'avant"

Internationale australienne à seulement 15 ans, Ellie Carpenter doit faire face au haut niveau depuis son adolescence. Elle n’a que 22 ans et assume donc ce besoin de se revitaliser auprès des siens l’été dernier et retrouve ce goût de l’effort et tout simplement du football. Occupant un vrai rôle dans la bonne humeur qui règne dans le vestiaire de l’OL, la latérale estime être désormais plus forte qu’au moment de s’écrouler sur la pelouse du Juventus Stadium, il y a neuf mois. "En faisant de la rééducation tous les jours, vous développez tellement plus de muscles, physiquement aussi, vous êtes dans la salle de sport tous les jours. Honnêtement, je me sens plus forte qu'avant sur le ballon, sur le terrain, et plus rapide aussi, ce qui est vraiment génial. J'étais déjà rapide, mais je me sens plus rapide maintenant, ce qui est bon signe !"

De retour dans le onze de Sonia Bompastor ces derniers matchs, Ellie Carpenter aura tout le loisir de faire parler sa pointe de vitesse mercredi face à la Norvégienne Guro Reiten.