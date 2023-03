Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso / (Crédit : Romane Thevenot)

Après quatre jours de repos octroyés par Laurent Blanc, les joueurs non-retenus en sélection ont fait leur retour à l’entraîneur ce mardi. Sorti par précaution vendredi, Alexandre Lacazette était bien de la partie.

Après le nul (1-1) contre Nantes et malgré la contre-performance face aux Canaris, Laurent Blanc avait annoncé que les joueurs de l’OL allaient avoir quelques jours de repos pour le début de cette trêve internationale. Couper un peu pour retrouver un peu de fraîcheur mentale avant de pouvoir reprendre les choses sérieuses et notamment la préparation de la reprise. Il faut dire que le programme s’annonce d’emblée intense avec un déplacement à Paris pour affronter le PSG le dimanche 2 avril puis un autre dans la foulée contre Nantes, le 5. Une demi-finale de Coupe de France des plus importantes face à la situation actuelle de l’OL en championnat. Cette semaine de reprise se terminera avec la réception de Rennes au Parc OL, le dimanche 9 avril à 13h.

Après quatre jours de repos qui ont notamment permis à Jeffinho de découvrir les plaisirs de la neige dans les Alpes, les joueurs de Laurent Blanc ont donc fait leur retour au centre d’entraînement de Décines. Néanmoins, les Lyonnais présents se comptaient sur les dix doigts des mains. Avec de nombreux internationaux notamment dans les sélections françaises de jeunes, l’entraîneur lyonnais doit faire avec un effectif réduit. Pour ce retour à l’entraînement, pas de crampons à l’horizon mais bien des baskets pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. En délicatesse avec son ischio-jambier vendredi contre Nantes, le capitaine lyonnais était bien présent ce mercredi. Une bonne nouvelle pour l’OL.