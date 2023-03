Nantes - OL : le club espère rassembler 1000 Lyonnais

Le 5 avril prochain, l'OL se déplacera à Nantes en demi-finales de la Coupe de France. Afin de pousser son équipe vers la finale, le club a mis en place un dispositif pour aider les supporteurs à se rendre à la Beaujoire.

Au vu du classement en Ligue 1 (10e) et des dernières prestations, il apparaît évident que l'OL jouera très gros le mercredi 5 avril. Ce jour-là, il se rendra à Nantes afin de disputer sa demi-finale de Coupe de France. Un grand rendez-vous pour lequel le club a choisi de participer à la mobilisation générale des supporteurs.

Deux avions et des cars

Il a ainsi ouvert ce mardi à 14 heures une billetterie un peu spécial. L'Olympique lyonnais souhaite faciliter le déplacement des fans en Loire-Atlantique en mettant à sa disposition deux avions et des cars au départ de Lyon. "L'objectif est d'emmener tout le monde à la Beaujoire. Cela fait trois ans que nous n'avons pas connu de demi-finale (2020) et onze ans (2012) que nous attendons une finale en Coupe de France. Il faut qu'il y ait un soutien populaire derrière l'équipe. C'est pour ça que le club a décidé de faire d'importants efforts pour aider les supporteurs à venir à Nantes, nous a expliqué Xavier Pierrot, Directeur général adjoint en charge du stade. On sait que ce n'est pas pendant les vacances scolaires et que c'est en semaine, donc que ce n'est pas facile."

Le dirigeant rhodanien poursuit. "Comme ont déjà pu le dire plusieurs membres du club, dont Vincent Ponsot (présent sur le plateau de TKYDG le 27 février), les résultats en championnat ne sont pas à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, il est important de faire notre maximum pour remporter la demi-finale et avoir l'espoir de vibrer, voire de gagner la finale", a-t-il confié.

Comme nous vous l'indiquions précédemment, le voyage par les airs est facturé 120 euros pour les abonnés et 150 euros pour le grand public. Via la route et le bus, il faudra débourser 30 euros pour les abonnés ou 50 euros pour le grand public.

Des places sèches en vente à 19 euros

Les résidents qui se trouvent proches de Nantes ne seront pas oubliés parmi les 1000 Lyonnais qui pourront entrer dans la tribune visiteurs, même s'il leur faudra être patients. "Une fois que nous aurons complété les deux avions et qu'il n'y aura plus de demandes sur les cars, nous proposerons aux sympathisants de Vendée et de Bretagne d'acheter des places sèches à 19 euros", a ajouté Xavier Pierrot.

Pour arranger ce déplacement, l'OL a multiplié, et continue de le faire, les échanges avec les autorités compétentes et les compagnies aériennes. "Tout n'est pas complétement calé. On doit encore déterminer les zones de rendez-vous des car lors de leur arrivée à la Beaujoire, a détaillé Xavier Pierrot. Il y a actuellement un gros travail de notre service de sécurité et de nos référents supporteurs, en lien avec le club nantais et la préfecture de Loire-Atlantique pour finaliser les derniers ajustements."