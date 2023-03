Une semaine avant une potentielle finale de Coupe de France, l’OL recevra l’OM au Parc OL. La rencontre de la 32e journée a été fixée au dimanche 23 avril à 20h45.

Au repos pendant deux semaines avec la trêve internationale de mars, les joueurs de l’OL non retenus en sélection ont intérêt à bien recharger les batteries. Durant deux semaines, l’objectif du staff est clairement de soigner les petits bobos et d’amener les Lyonnais au top de leur forme pour attaquer un mois d’avril des plus intenses. Entre la demi-finale de la Coupe de France et les rencontre de Ligue 1 contre le PSG et Rennes dès la première semaine, l’OL aura de quoi être servi pour se remettre dans le bain.

Néanmoins, le reste du mois sera tout aussi corsé avec un déplacement à Toulouse le vendredi 14 avril (21h) et surtout la réception de Marseille au Parc OL le dimanche 23 avril. La programmation de la 32e journée de Ligue 1 est tombée ce mercredi et sans surprise, l’Olympico se jouera en clôture de cette journée à 20h45 sur Prime Video. Ce choc toujours très attendu contre le club marseillais pourrait intervenir une semaine avant une potentielle finale de Coupe de France. Ce qui décalerait le match de Ligue 1 programmé ce week-end-là contre Strasbourg. Mais d'ici-là, beaucoup de choses peuvent encore se passer...