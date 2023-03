OL : Anthony Lopes a remis les gants

Touché au doigt lors du match de Coupe de France contre Grenoble, Anthony Lopes est sur le retour. Le gardien lyonnais a participé au spécifique des gardiens ce mercredi.

On l’a vu faire les cent pas dans les travées du Parc OL vendredi dernier contre Nantes. Face à la prestation de ses coéquipiers, Anthony Lopes donnait l’impression de fulminer en tribunes, démangé par l’envie de mettre un coup de fouet aux siens pour mettre un brin d’accélération en deuxième période. Obligé de faire l’impasse sur son troisième match de suite à cause d’une fracture au doigt, le gardien de l’OL voulait jouer ce match contre Nantes. Seulement, le staff médical lyonnais n’a voulu prendre aucun risque avec la trêve internationale dans la foulée. L’objectif était clairement les deux déplacements à Paris puis face à ces mêmes Canaris en demie de Coupe de France plutôt que de précipiter le retour et craindre une potentielle rechute.

Trois semaines après avoir joué blessé contre Grenoble en quarts de Coupe de France, Anthony Lopes est plus que jamais sur le retour. Après avoir participé comme "adjoint" de Rémy Vercoutre aux spécifiques gardiens la semaine dernière, l’international portugais a remis les gants. Pour ce retour à l’entraînement des Lyonnais après quatre jours de repos, Lopes était bien en tenue ce mercredi à Décines. Aux côtés de Rémy Riou, il a pris part à la séance des gardiens. À l’heure où l’OL va jouer sa saison le 5 avril prochain, le renfort de Lopes ne sera pas de trop.