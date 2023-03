Battu en demi-finale en 2019, Chelsea a bien évolué depuis cette élimination contre l’OL. Les Londoniennes ne veulent pas parler de revanche, mais espèrent bien renverser les championnes en titre.

Cinq saisons. C’est ce qui sépare les deux confrontations entre l’OL et Chelsea en Ligue des champions. En 2019, les Fenottes avaient pris le meilleur sur le club londonien grâce à une victoire acquise au Parc OL à l’aller (2-1) avant d’aller accrocher le nul à Londres (1-1). Les choses ont bien évolué depuis puisque Chelsea est devenu un club qui compte sur la scène anglaise et cherche à se faire un nom en Europe. Derrière Sam Kerr, les Londoniennes veulent faire tomber les championnes en titre même s’il n’est pas question de parler de revanche vis-à-vis de 2019.

"On affronte les meilleures équipes d’Europe donc c’est plus une question de préparation et on se sent prêtes à affronter n’importe quel adversaire, a déclaré Emma Hayes en conférence de presse. Je ne vois pas la vie comme une revanche. Pour moi, la vie, ce sont des leçons et un apprentissage. L’équipe a appris beaucoup dans le temps et on est prêt à affronter l’OL depuis le tirage."

"L'OL avait beaucoup de blessées contre Arsenal"

Actuellement leader du championnat d’Angleterre, Chelsea a fait de la Ligue des champions un objectif déclaré. Avec les anciennes Lyonnaises Eve Périsset et Kadeisha Buchanan dans ses rangs, le club anglais compte bien suivre les traces d’Arsenal. En septembre dernier, le club du nord de Londres avait mis à genoux l’OL avec une victoire écrasante (1-5) pour la 1re journée de la phase de groupe.

Dans un style un peu plus physique, Chelsea veut s’inspirer de ses voisins, même si les circonstances seront bien différentes. "Arsenal avait en effet réalisé une performance phénoménale. Mais l’OL avait réussi à s’imposer au match retour et avait aussi beaucoup de joueuses expérimentées qui étaient blessées et qui sont revenues depuis. Alors oui, la victoire d’Arsenal peut être une source d’inspiration, mais il faut rester avant tout concentré sur le jeu."

Sonia Bompastor et ses joueuses sont prévenues. Chelsea ne compte pas renier ses principes au Parc OL. Il faudra jouer dur pour répondre au défi londonien.