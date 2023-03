Victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, Houssem Aouar a reçu le soutien de l’OL. Le club lyonnais condamne les propos dont a fait l’objet son milieu de terrain.

Pas de place pour le racisme dans le football et dans la société. Qu’importe les opinions, qu’elles soient sportives, politiques, culturelles, les propos discriminatoires n’ont pas leur place. Depuis l’annonce de son envie de porter les couleurs de l’Algérie en sélection, Houssem Aouar a été la cible de critiques, mais aussi d’insultes racistes comme il l’a dévoilé sur ses réseaux sociaux mardi soir. Face à ces propos intolérables, l'OL a décidé de réagir. Le club lyonnais condamne ces insultes et "apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu'à toutes les personnes victimes de racisme et d'actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie."

Le week-end dernier contre Nantes, le club lyonnais, comme l'ensemble des formations de Ligue 1 et Ligue 2, avait participé à une campagne de sensibilisation organisée par la LFP et la LICRA contre le racisme et l'antisémitisme. L'épisode Aouar qui intervient seulement quelques jours après est la preuve que les mœurs doivent encore évoluer dans le bon sens et qu'un travail de tous les jours doit être effectué.