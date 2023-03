Pour son entrée en lice dans le Tour Elite, l’équipe de France U19 affronte l’Irlande du Nord à 18h. Mathieu Patouillet et Saël Kumbedi, les deux représentants de l’OL, sont remplaçants.

L’objectif est clair pour Lionel Rouxel et l’équipe de France U19. Pour ce Tour Elite, les Bleuets n’ont qu’une seule chose à faire : finir premier de ce groupe 1 dans lequel ils ont été reversés. Pour se faire, les Bleuets devront se débarrasser de l’Irlande du Nord, de la Roumanie et de la Norvège. Pour ces trois rendez-vous qui se dérouleront au Stade de La Source à Orléans, deux Lyonnais, Mathieu Patouillet et Saël Kumbedi, ont été retenus par Rouxel afin d’obtenir cette qualification pour l’Euro U10 qui se jouera à Malte l’été prochain.

Ce mercredi, l’équipe de France fait son entrée en matière dans ce Tour Elite mais aucune trace lyonnaise dans le onze de départ. Face à Nord-Irlandais, le gardien de la réserve lyonnais et le jeune latéral droit du groupe professionnel prendront place sur le banc français. Coup d’envoi à 18h pour suivre cette rencontre. Un match à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.