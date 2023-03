OL : face à Lille, Kumbedi a convaincu

Entré pour 20 minutes vendredi face à Lille, Saël Kumbedi a notamment délivré une passe décisive pour Alexandre Lacazette. Il a marqué des points dans son couloir droit.

Il n'avait pas eu le loisir de s'exprimer sur le terrain depuis le 17 février à Auxerre (2-1). Vendredi face à Lille (3-3), Saël Kumbedi est entré en jeu et visiblement, il débordait d'énergie. Après trois matchs sur le banc, l'international français U18 a affiché une activité de tous les instants dans son couloir droit. Tout cela a tranché avec la prestation de Sinaly Diomandé, titulaire sur cette affiche, particulièrement lorsque ajoute sa passe décisive pour Alexandre Lacazette sur le deuxième but de l'OL.

En 20 minutes, l'ancien Havrais a montré beaucoup de bonnes choses, de quoi relancer le débat sur la concurrence entre Kumbedi et Diomandé. "Il a le volume de jeu pour faire les allers-retours, ce qui permet d'être présent défensivement et offensivement. En le faisant jouer, il va gagner en maturité, mieux défendre et trouver des automatismes avec ses coéquipiers. On sent que devant, il a le jus pour amener un plus, créer des décalages et dédoubler, a observé Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones". Je pense que si même Malo Gusto revient, il faut lui donner sa chance, c'est lui l'avenir du club."

Perfectible défensivement mais un profil offensif à exploiter

Mais à 17 ans, on a encore des défauts, et cela s'est vu par exemple sur l'action du "penalty" qu'il provoque face au LOSC. Même si cela n'a finalement pas plombé son équipe, cette situation aurait pu coûter cher. "Je pense que dans le contexte actuel, Laurent Blanc cherche à gagner des duels, et il a besoin de joueurs capables de faire ça. Diomandé le fait, défend, mais il ne t'apporte pas le plus offensif. Malgré tout, le coach cherchait une assise défensive, et c'est pour ça que l'Ivoirien possède un temps d'avance dans son esprit, a estimé notre consultant. Kumbedi est perfectible défensivement."

Même si ce dernier a encore des axes de progression, notre invité et joueur de futsal à l’AS Saint-Priest, Anthony Esparza, est favorable à sa titularisation pour les prochaines affiches. "C'est un spécialiste du poste déjà. Diomandé est plutôt dans l'axe, il n'a pas les fondamentaux du latéral. Kumbedi a les qualités pour apporter offensivement, avec certes des lacunes dans le un contre un, mais avec sa vitesse, il peut les combler", a justifié le membre de la génération 1985 à l'OL.