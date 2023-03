Une nouvelle fois remplaçant au profit de Sinaly Diomandé, Saël Kumbedi a lui aussi signé une entrée convaincante. Passeur décisif sur le premier but de Lacazette, il est à l’avant-dernière passe sur le deuxième.

La blessure de Malo Gusto ne lui aura malheureusement pas apporté le temps de jeu escompté. L’absence de l’international Espoir depuis un mois n’a pas eu d’incidence positive sur la place de Saël Kumbedi dans le onze titulaire de l’OL. Pourtant, à son avantage au moment de la reprise et de la première blessure de Gusto, le latéral droit passe le plus clair de son temps sur le banc depuis que Laurent Blanc a décidé de réincorporer Castello Lukeba en défense centrale. Titulaire contre Lens et Auxerre, Kumbedi n’a depuis joué que 19 minutes sur les quatre derniers matchs, Blanc préférant aligner Sinaly Diomandé sur la droite de la défense. La donne peut-elle changer face à Nantes vendredi prochain ? L’Ivoirien est en difficulté sur ce côté droit et l’entrée de Kumbedi a été convaincante contre Lille (3-3).

Un apport offensif qui amène de la variété

Bien plus offensif que son ainé, Saël Kumbedi a apporté de la variété dans le jeu lyonnais qui a tendance à logiquement pencher à gauche avec Nicolas Tagliafico quand Diomandé est sur le terrain. Entré en même temps qu’Alexandre Lacazette, l’ancien Havrais a été tout aussi important que le capitaine lyonnais. À 17 ans, il a toujours ses erreurs de jeunesse comme ce penalty sifflé puis annulé par la VAR, mais offensivement, Saël Kumbedi apporte quelque chose. Dans sa découverte du haut niveau, l’international U18 français s’est montré décisif à Pierre Mauroy pour la première fois depuis son arrivée à l’OL. En déposant le ballon sur la tête de Lacazette pour le 3-2, Kumbedi a signé sa première passe décisive en Ligue 1. C’est encore lui qui est au départ de l’action du 3-3 en lançant Bradley Barcola, passeur sur le but égalisateur.