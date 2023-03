De nouveau titulaire malgré le retour de Selma Bacha, Perle Morroni a disputé son 50e match avec l’OL à Fleury. La latérale devrait malgré tout retrouver une place de remplaçante dans les matchs à venir.

Malgré les pépins physiques de Selma Bacha dans cette campagne 2022-2023, Sonia Bompastor sait qu’elle peut compter sur une valeur sûre comme remplaçante. Arrivée la saison dernière, Perle Morroni doit composer avec la concurrence de son compatriote depuis deux saisons, mais prend son mal en patience. Moins décisive que Bacha, l’ancienne Parisienne reste une remplaçante de luxe dans le groupe de l’OL quand la Lyonnaise de naissance vient à manquer. Depuis le début de la saison, Perle Morroni a disputé 22 matchs avec les Fenottes dont le dernier vendredi à Fleury.

Malgré le retour de blessure de Selma Bacha après six semaines d’absence, Sonia Bompastor n’a pas voulu précipiter ce retour à la compétition et n’a fait entrer l’internationale française qu’à l’heure de jeu. L’occasion pour Morroni d’enchaîner une cinquième titularisation de suite à Fleury (1-2). Cette rencontre de la 16e journée de D1 féminine a d’ailleurs correspondu à la 50e apparition de la Montpelliéraine sous le maillot lyonnais, comme indiqué par le site OL Passé et Présent. Après Damaris Egurrola et Christiane Endler samedi dernier à Reims, c’est une nouvelle cinquantenaire dans les rangs lyonnais.