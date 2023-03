OL - D1 féminine : Bacha et Malard de retour contre Fleury

Six semaines après son dernier match avec l’OL, Selma Bacha fait son retour dans le groupe lyonnais. La latérale a été retenue pour le déplacement à Fleury, vendredi (21h), tout comme Melvine Malard.

Elle n’avait pas menti. Interrogée dimanche sur beIN Sports sur son retour à la compétition, Selma Bacha avait annoncé être "disponible" pour le déplacement à Fleury si Sonia Bompastor faisait appel à elle. Pour ce choc de la 16e journée et après deux semaines d’entraînement, l’entraîneure de l’OL n’allait quand même pas se passer d’un tel renfort. Touchée aux ischio-jambiers fin janvier contre Montpellier, Bacha fait donc son retour dans le groupe lyonnais. Ce n’est pas la seule Fenotte à retrouver ses coéquipières après quelques semaines d’absence. En délicatesse avec un mollet juste avant la trêve internationale de février, Melvine Malard prenait depuis son mal en patience.

Envoyée notamment en réserve il y a deux semaines pour reprendre du rythme, l’attaquante n’avait pas été retenue dans le groupe restreint (16 joueuses maximum) de la Coupe le week-end dernier. En championnat, les joueuses convoquées peuvent être plus nombreuses et la Réunionnaise postule de ce fait, tout comme Daniëlle van de Donk, également au repos contre Reims. En revanche, toujours pas de trace de Janice Cayman qui fait très certainement les frais du retour d’Ellie Carpenter depuis quelques matchs. Au rayon des absences, Amandine Henry, victime d'une entorse du genou, est venue s’ajouter à la liste composée d’Ada Hegerberg, Griedge Mbock et Catarina Macario.

Le groupe de l'OL contre Fleury : Endler, Belhadj - Bacha, Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Cascarino, Le Sommer, Malard