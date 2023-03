D1 : Selma Bacha "disponible" pour Fleury - OL vendredi

Touchée contre Montpellier en janvier dernier, Selma Bacha avait été écartée des terrains pour quatre semaines. Ayant fait son retour à l’entraînement, la latérale assure pouvoir être disponible dès vendredi (21h) contre Fleury.

On l’avait laissée presque en pleurs fin janvier mais les supporters lyonnais ont pu retrouver son sourire communicatif mercredi dernier lors de l’entraînement ouvert au public. Touchée à l’ischio-jambier gauche lors de la victoire contre Montpellier en championnat fin janvier, Selma Bacha avait dû observer quatre semaines d’arrêt et donc manquer notamment le rassemblement des Bleues pour le Tournoi de France. Profitant de cette trêve internationale pour complètement se remettre sur pied, la latérale gauche a repris l’entraînement mais Sonia Bompastor a préféré se passer de ses services pour le déplacement à Reims, samedi.

Présente dimanche sur le plateau de beIN Sports, Bacha assure être de nouveau à 100% physiquement pour reprendre la compétition après finalement plus d’un mois loin des terrains. "On se prépare pour les grands matchs, les grandes compétitions donc la blessure ramène toujours de la déception, on doute de tes performances mais une fois que tu es bien prise en charge, la confiance revient. Je peux reprendre dès vendredi la compétition si la coach fait appel à moi."

En déplacement à Fleury vendredi (21h), Sonia Bompastor va pouvoir élargir son groupe après n’avoir pu faire appel qu’à 16 joueuses pour la Coupe de France. Avec seulement Perle Morroni à gauche de la défense, Selma Bacha devrait bel et bien faire son retour dans le groupe de l’OL.