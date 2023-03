Ligue 1 : Benoit Bastien arbitrera Lille - OL

Benoît Bastien (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Pour ce choc de la 27e journée entre Lille et l’OL vendredi (21h), Benoit Bastien a été choisi au sifflet. Ce sera la troisième fois qu’il arbitrera une rencontre lyonnaise cette saison en Ligue 1.

Continuer à garder un semblant d’espoir ou faire définitivement une croix sur l’Europe par le championnat. Vendredi, en se déplaçant dans le nord de la France, l’OL démarre un calendrier fait de nombreux cols durant le prochain mois. Avec Lille, le club lyonnais va lancer une série qui va le voir affronter Nantes, le PSG, de nouveau Nantes en Coupe de France puis Rennes. Cinq matchs qui peuvent renverser complètement la tendance de cette saison ou tout simplement confirmer ce qui est vu depuis des mois. Dans cette course de fond, les Lyonnais ne doivent donc pas manquer le premier virage à Lille, vendredi soir (21h).

Pour ce premier match de la 27e journée de Ligue 1, l’OL vise les trois points pour se rapprocher de l’Europe. Ce choc contre les Dogues sera arbitré par Mr Benoit Bastien. Le natif d’Epinal est rodé aux affiches de notre championnat et a déjà croisé la route des Lyonnais à deux reprises en début de saison. Contre Ajaccio lors de la 1re journée puis à Lens lors de la 9e. Mr Bastien sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu tandis que Mikaël Lesage sera le 4e arbitre. L’assistance vidéo sera, elle, confiée à Yohann Rouinsard et Cyril Gringore.