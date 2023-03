Les joueurs de l’OL lors du match contre Angers (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

En se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL a ajouté une date à son calendrier d’avril. Cette rencontre se jouera entre un déplacement au PSG et la réception de Rennes.

Il va encore falloir patienter quelques heures avant de connaitre le futur adversaire de l’OL mais le club lyonnais sait déjà quand il jouera sa demi-finale de Coupe de France. Ce dernier match avant le Stade de France se jouera le 5 ou le 6 avril prochain, ce qui ajoute une date de plus dans le calendrier. Les Lyonnais ne vont pas s’en plaindre mais on ne peut pas vraiment dire que cette demie tombe au meilleur des moments. En effet, elle vient s’imbriquer dans une semaine qui s’annonçait déjà chargée. Le week-end du 1er avril, l’OL va se déplacer à Paris pour affronter le PSG. Quelques jours plus tard, les hommes de Laurent Blanc affronteront donc Nantes, Toulouse ou Annecy en Coupe de France avant de recevoir le Stade Rennais le week-end du 8 avril.

Trois matchs importants en l’espace d’une semaine et qui vient donc renforcer un mois d’avril où tout va se jouer pour l’OL. Après Rennes, les Lyonnais se déplaceront à Toulouse (15 avril) avant de recevoir l’OM le week-end suivant. Pour terminer ce mois d’avril, les supporters lyonnais espéreront que le déplacement à Strasbourg le week-end du 28 avril soit reporté. Pourquoi ? Cela voudra dire que l’OL a validé sa place pour la finale de la Coupe de France et sera présent au Stade de France pour tenter de soulever un premier trophée depuis 2012. On n’en est encore pas là mais les joueurs lyonnais savent à quoi s’en tenir en avril.