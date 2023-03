Qualifiés depuis mardi, l’OL attendait les trois derniers matchs des quarts de finale pour connaitre l’identité de ses potentiels adversaires. Les Lyonnais sauront ce jeudi soir (20h50) qui de Nantes, Toulouse ou Annecy ils affronteront.

Pour le moment, le tirage au sort a plutôt été clément avec l’OL. Depuis leur entrée en lice en 16e de finale de la Coupe de France, le club rhodanien n’a pas eu trop à se plaindre des tirages. Avec Metz, Chambéry, Lille et Grenoble, les Lyonnais ont eu sur le papier un parcours relativement facile. Reste maintenant le plus difficile, à savoir grimper les deux dernières marches avant de pouvoir soulever le trophée qui échappe depuis plus de dix ans à l’OL.

Avant de penser au Stade de France, il faudra d’abord passer l’obstacle des demi-finales. Elles se tiendront le 5 ou 6 avril prochain et les joueurs de Laurent Blanc savent depuis mercredi soir qui pourraient être leur potentiels adversaires. Le tirage au sort a lieu ce jeudi soir (20h50) sur France 3 et réservera soit Nantes vainqueur de Lens, soit Toulouse qui n’a fait qu’une bouchée de Rodez ou Annecy. Après Chambéry et Grenoble, la belle voudrait que ce soit contre les Hauts-Savoyards, tombeurs de l’OM aux tirs au but mercredi soir.