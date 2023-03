Ligue 1 : Thomas Leonard au sifflet d’OL - Lorient

Pour la 26e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Lorient au Parc OL, dimanche (17h05). Cette rencontre sera arbitrée par Thomas Leonard.

Après la joie d’une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, l’OL va retrouver son quotidien de 9e de Ligue 1 dès ce week-end. Reboostés par les deux victoires de suite contre Angers et Grenoble, les Lyonnais espèrent faire fructifier cette confiance avec un troisième succès en une semaine. Pour ça, il faudra prendre le meilleur sur le FC Lorient, actuellement huitième à un petit point devant. L’enjeu est donc de taille pour les joueurs de Laurent Blanc dans leur course à l’Europe. Ils ont d’autant plus une petite revanche à prendre par rapport au match aller qui avait donné lieu à un report puis à une défaite (3-1), la première de la saison.

Pour la réception des Merlus, Mr Thomas Léonard sera au sifflet. Ce sera la deuxième fois de la saison que le natif de Metz arbitre l’OL et ça a pour le moment porté chance aux Lyonnais. Ils s’étaient largement imposés contre Angers en septembre dernier au Parc OL (5-0) et ont pris le meilleur sur Ajaccio il y a un mois en Corse (0-2). L'OL espère de ce fait que le dicton "jamais deux sans trois" soit toujours de mise dimanche (17h05). Mr Leonard sera assisté de Thomas Luczynski et Aurélien Berthomieu tandis qu'Arnaud Baert sera le 4e arbitre. La direction de la VAR a été affectée à Bruno Coué et Hicham Zakrani.