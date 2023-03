OL : Houssem Aouar a repris les exercices individuels

Absent depuis trois matchs, Houssem Aouar travaille en marge du groupe. Le milieu de terrain de l’OL suit un programme avec Antonin Da Fonseca.

Les quelque cents supporters présents à Décines ce mercredi n’avaient d’yeux que pour les Fenottes qu’ils n’ont pas dû se rendre compte de ce qu’il pouvait se passer quelques mètres plus loin. Pendant que Sonia Bompastor et ses joueuses continuaient leurs répétitions avant le match de Coupe de France, les garçons étaient également sur le pont. Les titulaires ont effectué un petit décrassage suivi d'un travail en salle tandis que les plus jeunes notamment (Laaziri, Sarr, Lega, El Arouch) ont effectué une petite séance sous les ordres de Laurent Blanc.

Mais il n’y avait pas besoin de regarder de l’autre côté de la salle de soins des féminines pour voir un Lyonnais s’entraîner. En marge du groupe depuis trois matchs à cause d’un état grippal puis d’un pépin physique, Houssem Aouar est en plein travail individuel. Sur la montée jouxtant le terrain d’entraînement des Fenottes, le milieu de terrain a travaillé ses appuis et son explosivité avec Antonin Da Fonseca, le responsable de la performance au sein du club lyonnais.