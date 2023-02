OL : Houssem Aouar absent à l’entraînement pour un "état grippal"

Ce mercredi, 23 joueurs ont pris part à la séance d’entraînement ouvert au public. Si Alexandre Lacazette et Malo Gusto étaient logiquement absents suite à leur blessure, Houssem Aouar était lui malade.

Les jeunes supporters ont eu beau crier "Laurent Blanc, Laurent Blanc" en direction de Philippe Lambert, casquette sur la tête et à l'allure proche de celle du coach lyonnais, ils n’étaient pas prêts de voir l’entraîneur adjoint en charge de la préparation physique se retourner. Au lendemain de l’annonce de son traitement d’une pneumopathie, Blanc n’était bien évidemment pas présent sur la pelouse décinoise ce mercredi. Il n’était pas le seul à manquer à l’appel. Touché contre Lens, Alexandre Lacazette est en soins et ne sera pas de retour avant Angers minimum.

Aouar incertain pour Auxerre ?

Pour Malo Gusto, sur le flanc depuis le match de Coupe de France, l’indisponibilité est plus floue mais le latéral a fait l’impasse sur l’entraînement du jour. Dans ce groupe de 23 joueurs présents face aux 1 500 supporters, Mohamed El Arouch, Sekou Lega, Mamadou Sarr et Achraf Laaziri étaient venus faire le nombre pour compenser notamment l’absence d’Houssem Aouar. Le milieu de terrain, qui n’était entré en jeu contre Lens, souffre d’un "état grippal" comme avancé par Franck Passi. L’entraîneur adjoint n’en a pas dit plus sur une potentielle participation ou non au déplacement à Auxerre vendredi (21h).