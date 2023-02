OL : Laurent Blanc annonce que Mohamed El Arouch est malade

Absent du groupe professionnel et de celui de la réserve depuis le début de la semaine, Mohamed El Arouch est malade. Laurent Blanc en a fait l'annonce après sa conférence de presse ce vendredi.

Son nom est sur toutes les lèvres et sur tous les doigts sur les réseaux sociaux. A chaque entraînement de l'OL, la présence ou non de Mohamed El Arouch est demandée par les supporters lyonnais. Ce vendredi, le jeune milieu n'était pas présent dans le groupe professionnel et pas plus avec celui de la réserve de Gueïda Fofana. Ayant dû faire l'impasse sur la réception de Lyon La Duchère le week-end dernier, El Arouch avait reçu un coup à la veille de ce match.

Une apparition dans le groupe à Ajaccio

Une absence sans gravité mais le natif d'Orange n'avait depuis pas pris part aux entraînements de la semaine. Après la conférence de presse à deux jours de la réception de Lens, Laurent Blanc a lâché une petite confidence au moment de parler d'El Arouch. Questionné sur la blessure du milieu, l'entraîneur lyonnais a concédé que le maitre à jouer de la réserve était avant tout malade ces derniers jours. Ce qui explique son absence aux différents entraînements.