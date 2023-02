Ligue des champions : l’OL hérite de Chelsea en quarts

Pour les quarts de finale de Ligue des champions féminine, l’OL s’attendait à tomber sur un gros morceaux. Les Lyonnais ont hérité de Chelsea.

Il n'y avait pas de bon tirage mais inconsciemment les Lyonnaises espéraient sûrement tomber sur Wolfsburg plutôt que le FC Barcelone ou Chelsea en quarts de finale de Ligue des champions. Le tirage au sort a livré son verdict et ce sera donc Chelsea au programme des Fenottes pour ce premier tour de la phase finale. La manche aller aura lieu au Parc OL le 21 ou 22 mars tandis que le match retour se déroule une semaine plus tard à Londres le 29 ou 30 mars.

La Roma ou le Barça en demies

Ce sera l'heure des retrouvailles pour les joueuses de Sonia Bompastor avec Kadeisha Buchanan. La défenseuse canadienne a quitté l'environnement lyonnais durant l'été dernier pour relever le défi londonien. Elle sera donc de retour au Parc OL dans un peu plus d'un mois pour faire face à ses anciennes coéquipières et prendre un ascendant sur la qualification pour les demi-finales. Le vainqueur de cette double-confrontation affrontera soit l'AS Roma soit le FC Barcelone dans le dernier carré, le tirage des demies ayant eu lieu en même temps.