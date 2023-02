L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc a évoqué, avant la réception de Lens, la bonne attitude adoptée ces derniers temps par ses ouailles.

La rencontre de Coupe de France contre Lille a été appréciée et saluée par les supporters lyonnais. Les joueurs de l'OL ont affiché un bel état d'esprit, pendant et après la rencontre. Laurent Blanc a reconnu qu'il avait, lui aussi, senti un changement au niveau des attitudes. "On sent que ça passe mieux, la semaine se passe mieux, l'entraînement se passe mieux. Ça sourit, ça rigole. C'est quelque chose qui m'intéresse, a-t-il souligné ce vendredi. Entraîner, c'est déjà difficile. Si vous entraînez avec des états d'esprits et des attitudes corporelles difficiles... le "body langage"...

"On fait un métier extraordinaire"

Et d'ajouter : "J'ai vu qu'à Manchester City, ils avaient mis quelque chose en place, ils n'acceptent pas que les joueurs fassent la tête. C'est vrai. On fait un métier extraordinaire. Alors oui, on gagne, on perd, on n'est pas bien, on est blessé... Mais il y a tellement de gens qui aimeraient faire ce métier-là."

Attention, seules "les victoires" peuvent maintenir "cet état d'esprit"

Toutefois, Laurent Blanc est conscient que ce fameux état d'esprit reste fragile. "Attention, ça peut repartir dans la mauvaise direction, car ce qui fait maintenir cet état d'esprit, ce sont les victoires, les bons résultats, rappelle l'entraîneur lyonnais. C'est la meilleure façon de maintenir ça. On sait ce qu'on doit faire." Tout mettre en œuvre pour gagner et partager des émotions avec les amoureux de l'OL.