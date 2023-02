Mercredi, l’OL s’est qualifié pour les quarts de finale de Coupe de France. Un moment fort pour Anthony Lopes qui a savouré ce moment d’union avec le public présent.

La fameuse union sacrée. Mercredi soir au Parc OL, il y a bien longtemps que joueurs et supporters n’avaient pas fait qu’un seul et même homme. L’enceinte de Décines était loin d’avoir fait le plein avec seulement 25 000 supporters annoncés par le club. Pourtant, l’ambiance a largement été des plus chaudes avec un scénario qui a forcément aidé à réchauffer les coeurs lyonnais. Au bout du suspense, l’OL est allé chercher sa qualification pour les quarts de finale de Coupe de France et a pu communier avec son public.

"Tout le monde a fait le job que ce soit nous les joueurs sur le terrain que les supporters dans les tribunes, a apprécié Anthony Lopes ce vendredi. Cette soirée devait être parfaite avec la qualification et le fait d’avoir pu partager ça avec les supporters a été un moment intense et significatif des moments qu’on est en train de vivre actuellement. Il ne faut pas lâcher, on tient le bon bout même si on n’est pas totalement guéri. On est sur une bonne pente et il ne faut pas reculer."

"On est un club avec de l'ambition et une pression à assumer"

Après les turbulences liées à la défaite contre Strasbourg, un climat un peu plus serein a repris possession de Décines. Il faut dire que la série actuelle depuis ce fameux revers permet d’avoir plus facilement le sourire. Comme l’a dit le portier lyonnais, "il faut gagner le plus de matchs possibles" pour refermer complètement cette plaie qui s’est créée entre le groupe professionnel et ses supporters. Dimanche, un rassemblement aura bien lieu avant la rencontre contre Lens à l’initiative des Bad Gones et Lyon 1950 mais au moment de l’échauffement et du coup d’envoi, ce sera tout un stade (plus de 50 000 spectateurs attendus) derrière son équipe. Un changement qui fait un bien fou dans les têtes lyonnaises.

"Le fait d’avoir pu partager ce moment avec nos supporters, ça a été quelque chose de fort après tout ce qu’il y a pu se passer auparavant, a noté Lopes. Je pense que c’est symbolique et ça peut nous amener un énorme plus pour la suite du championnat et de la Coupe de France."

Le gardien de l’OL note des choses positives dans l’effectif lyonnais par rapport à ce qu’il y a pu se passer en première partie de saison. Mais dans les tribunes aussi, les encouragements sont au rendez-vous. Il ne reste plus qu’un bon résultat contre Lens pour valider une semaine qui pourrait être parfaite en tous points.