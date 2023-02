Au bout du suspense, l'OL valide son ticket pour les quarts

Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Rayan Cherki contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auteur d’une prestation solide en 8es de finale, l’OL s’est qualifié pour le tour suivant en Coupe de France lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 tab 2). Les Lyonnais ont certainement livré leur prestation la plus aboutie depuis l’arrivée de Laurent Blanc.

Et si l’OL tenait enfin son match référence ? Ce mercredi, les Lyonnais ont certes joué avec le feu jusqu’au bout avec une décision qui s'est faite lors de la séance des tirs au but mais ont livré une prestation dont les supporters aimeraient tant voir plus souvent. Face à l’une des formations les plus séduisantes de la Ligue 1 qu’est Lille, les hommes de Laurent Blanc ont montré un visage des plus conquérants pour ce 8e de finale de Coupe de France. Grâce notamment à un très gros premier quart d’heure, l’OL s’est assuré un ticket pour les quarts de la compétition. Une qualification bonne pour la confiance avant d’accueillir dans quatre jours un autre club nordiste avec le RC Lens en championnat.

Depuis son arrivée, Laurent Blanc ne cesse de rabâcher que la confiance et un environnement plus serein n’interviendra qu’avec une dynamique positive. L’entraîneur lyonnais peut regretter les deux points perdus contre Brest il y a une semaine mais force est de constater que depuis la défaite contre Strasbourg et tout ce qui en a découlé aussi bien en tribunes que dans le groupe lyonnais a servi d’électrochoc. Bien évidemment tout n’est pas rose avec ces deux buts encaissés et cette tendance à reculer durant le deuxième acte.

Une bataille de tous les instants

Mais dans l’intensité, l’impact, l’OL a répondu présent à l’image du duo Caqueret - Lepenant, véritables chiens fous à harceler le milieu lillois. Le moins bien lyonnais s’est d’ailleurs fait ressentir à chaque fois que cette doublette a été moins conquérante et que Rémy Cabella a eu un peu plus d’espace. L’ancien Stéphanois en a d’ailleurs pour servir sur un plateau Zhegrova pour recoller à 2-2 à l’heure de jeu. Pourtant, en l’espace de 20 minutes, l’OL avait fait tout ce qu’on pouvait attendre d’une partie de la saison qui se jouait sur ce match. Une entame tonitruante avec un Alexandre Lacazette des grands soirs pour sa 300e avec son club formateur.

Dans son duel avec Djalo, le capitaine lyonnais a fait parler sa puissance pour servir Cherki qui ne s’est pas posé de question en frappant en force sous la barre (8e, 1-0). Le duo offensif a d’ailleurs mis à rude épreuve la défense des Dogues et sur un pressing de Cherki et une passe mal ajustée d’André Gomes, Lacazette est venu faire le break devant Yoro (20e, 2-0). Une entame parfaite mais des efforts qui se sont rapidement fait sentir et la réduction du score de Jonathan David sur penalty quelques minutes plus tard a relancé cette bataille de tous les instants. Paulo Fonseca avait promis "un match à la vie à la mort" et l’entraîneur portugais ne s’était pas trompé. Tout s'est joué lors de la séance des tirs au but. Avec un arrêt puis sauvé par sa barre, Anthony Lopes a envoyé l'OL en quarts de finale.