OL - Lille : Laurent Blanc maintient son 4-4-2 losange

Laurent Blanc lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Pour la réception de Lille, Laurent Blanc a choisi de maintenir son 4-4-2 en losange. Seul Henrique vient remplacer Nicolas Tagliafico, suspendu, par rapport au déplacement à Troyes.

On ne change pas une équipe qui gagne. Laurent Blanc semble avoir trouvé un système qui lui donne satisfaction et ce n’est pas la suspension de Nicolas Tagliafico qui est venu perturber cet élan positif. Comme face à Brest et Troyes, l’entraîneur de l’OL a décidé de s’appuyer sur le 4-4-2 losange. Satisfait des performances de ces joueurs depuis deux rencontres, Blanc a donc misé sur la continuité face à Lille ce mercredi (18h15). Face à la suspension de Nicolas Tagliafico, le Cévenol a forcément été obligé de faire un changement mais la titularisation d’Henrique sur le côté gauche de la défense est le seul changement par rapport aux deux derniers matchs.

Revenu de blessure, Castello Lukeba enchaîne une nouvelle fois avec un statut de remplaçant au coup d’envoi. Sinaly Diomandé aligne donc un 5e match de suite aux côtés de Dejan Lovren avec qui il forme une charnière centrale plutôt solide. Le changement, ce ne sera pas pour tout de suite pour Laurent Blanc. En espérant que le résultat final soit lui aussi dans la lignée de Troyes.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lovren, Henrique - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki - Lacazette, Barcola