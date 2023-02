Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Suite à une accumulation de cartons, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico ont écopé d’un match de suspension. Les deux latéraux ne pourront pas jouer le match de Coupe de France contre Lille.

Le déplacement à Ajaccio aura coûté cher aux latéraux lyonnais. Comme annoncé après leur carton jaune en Corse, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico étaient sous le coup d’une suspension. C’est désormais officiel. La commission de discipline de la LFP qui s’est réunie jeudi a statué sur le cas des deux latéraux de l’OL et les a suspendus pour un match. Après trois cartons jaunes en moins de dix matchs, c’était la sanction qui pendait au nez de Kumbedi et Tagliafico.

Henrique n'a joué que 15 minutes en 4 mois

Les deux latéraux seront bien de la partie contre Troyes ce samedi (19h). La sanction ne prenant effet qu’à partir du mardi 7 février, Laurent Blanc va devoir se passer du jeune international U18 français et du champion du monde argentin pour la réception de Lille en Coupe de France, le mercredi 8 février prochain (18h15). Si Malo Gusto devrait logiquement occuper le couloir droit, la question se pose à gauche. Henrique, le remplaçant naturel de Nicolas Tagliafico, n’a joué que 15 minutes depuis le 2 octobre dernier…