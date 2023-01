A 17 ans, Saël Kumbedi enchaîne les matchs avec l'Olympique lyonnais. A l'heure d'affronter Brest, ce mercredi (21h), le jeune latéral évoque ses débuts et ses ambitions.

Enchaînement des matchs

"J’ai gagné beaucoup d’expérience. Je me suis toujours préparé pour ces moments-là. J’enchaîne les matchs, le coach me donne sa confiance, il me met dans l’équipe. J’essaie de lui rendre sur le terrain. Aujourd’hui, j’accumule de la confiance et de l’expérience pour aider mes coéquipiers."

Perfectible

"Je fais des erreurs sur le terrain. J’essaie de les corriger match après match. Je fais de la vidéo pour regarder mon placement, ce que je peux améliorer. Ça m’aide beaucoup."

Progression

"Ma gestion de la profondeur et la distance avec mon adversaire, je le colle plus. Auparavant, j’avais tendance à laisser trop d’espace entre lui et moi. J’essaie de corriger cette distance-là."

Intégration à l’OL

"C’est allé très vite. Avant de venir au club je connaissais déjà des joueurs de Lyon. J’avais déjà joué contre Jo (Lepenant) et Rémy (Riou, alors à Caen) quand j’étais au Havre. J’ai été très bien accueilli par les anciens comme les jeunes. Je me sens bien."

"C'est impressionnant d'avoir un tel coach"

Les supporters

"Contre Strasbourg, ce n’était pas simple, il y avait une ambiance particulière, on n’avait pas l’habitude de cette atmosphère-là. Après, en tant que footballeur professionnel, il faut abstraction de tout ça. On doit s’occuper de ce qui se passe sur le terrain, on doit se concentrer sur le match. Personnellement, cela me donne encore plus envie de me donner à fond pour retrouver nos supporters qui puissent nous soutenir lors de nos matchs."

Laurent Blanc

"Il me demande d’être toujours exigeant à l’entraînement, de jouer mon football et de prendre du plaisir sur le terrain. C’est impressionnant d’avoir un tel coach, c’est un champion du monde, il a été sélectionneur de l’équipe de France, il a entraîné le PSG. Il nous apporte beaucoup."

Brest, toute première fois en L1

"Ce sont mes débuts en Ligue 1. Je n’avais pas été surpris (de se retrouver titulaire), car je me prépare toujours pour ces événements-là. Le coach avait fait appel à moi et j’ai répondu présent. J’apprends encore, il y a le coach, Alex (Lacazette), Coco (Tolisso), Antho (Lopes) qui sont là pour me donner des consignes. Ils me conseillent et sur le terrain j’essaie d’appliquer ce qu’ils me disent."

Départ de Malo Gusto

"Ça m’ouvre une possibilité mais c’est l’année prochaine. Pour l’instant, je suis concentré sur cette saison, sur l’équipe pour aller chercher une place européenne. Ce qui va arriver après, ça va arriver."

"C'est mon père qui m'a dit de joueur défenseur"

L2 / L1

"Ce n’est pas le même niveau. La Ligue 1, ça va plus vite. Il faut prendre l’information rapidement, il faut tout faire vite. En Ligue 2, si tu fais des erreurs, tu peux te rattraper alors que ce n’est pas le cas en Ligue 1. Il faut vite apprendre."

Poste préférentiel

"Je peux jouer à droite et à gauche, mais je préfère jouer à droite. Plus jeune, j’étais plus offensif, j’étais attaquant, ailier droit et ailier gauche. Quand tu es petit, tu veux dribbler et marquer des buts (sourire). Après mon père m’a dit de jouer derrière. Il a su avoir les bons mots (sourire). Déjà quand j’étais attaquant, j’aimais beaucoup défendre, je revenais assez bas et les coachs n’aimaient pas beaucoup ça. Quand mon père m’a dit de passer derrière, ça ne m’empêchait pas d’attaquer tout en défendant et ça m’a plu."

Coffre

"Je suis assez endurant. Avec mes agents et ma famille, avant la reprise ou lors des vacances, on travaille tout ce qui est endurance donc j’ai un bon coffre. Sur le terrain, je ne suis pas timide. C’est là où je m’exprime le mieux. Je prends mon couloir et je vais vers l’avant."

17 ans et en L1

"Des fois, j’y pense. J’ai commencé à jouer à l’âge de 16 ans en Ligue 2 avec Le Havre. Tout est arrivé vite mais je me suis préparé pour cela. Ce n’est pas encore fini, ce n'est que le début, il faut garder la tête sur les épaules. Je ne suis pas surpris par ce qui m’arrive."