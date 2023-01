OL : séance individualisée pour Dejan Lovren à la veille de Brest

Dejan Lovren / (Photo by JACK GUEZ / AFP)

A la veille de la 21e journée de Ligue 1 contre Brest, Laurent Blanc peut compter sur l’ensemble de son groupe. Seul Dejan Lovren a débuté l’entraînement à part.

Sans présentation officielle, ses premiers pas étaient forcément attendus. Au lendemain de son arrivée à l’OL, Amin Sarr a pris part à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. L’attaquant suédois s’est entraîné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs à la veille de la réception de Brest. Malgré le manque d’automatisme, il devrait logiquement faire partie du groupe comme l’a laissé sous-entendre Laurent Blanc quelques minutes auparavant. Pour cet entraînement de veille de match, un groupe de 22 joueurs était présent sous les ordres de l’entraîneur lyonnais. Absent depuis deux rencontres, Castello Lukeba a fait son retour dans l’effectif et postule pour Brest.

El Arouch et Dib encore présents

Qu’en sera-t-il pour Dejan Lovren ? Ayant ressenti une gêne contre Ajaccio l’ayant contraint à sortir, le défenseur croate s’est contenté de courir de manière individuelle pendant que ses coéquipiers se sont regroupés pour deux toros. Aucun risque ne sera pris avec le vice-champion du monde 2018 d’autant plus avec le retour de Lukeba. A tout ce groupe se sont ajoutés Mohamed El Arouch, Djibrail Dib et Achraf Laaziri. Si ce dernier est encore suspendu à cause de son rouge en National 2, les deux autres Lyonnais pourraient bien connaitre une deuxième présence dans le groupe lyonnais après Ajaccio.