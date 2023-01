OL : Amin Sarr "va nous amener de la profondeur et de l’espace"

Arrivé lundi à Lyon, Amin Sarr pourrait faire ses débuts contre Brest, mercredi. A la veille du match, Laurent Blanc a dit tout le bien qu’il pensait de son nouvel attaquant.

Après les batteries de tests pour valider son arrivée à l’OL, Amin Sarr va passer aux choses sérieuses. Vingt-quatre heures après être devenu un nouveau joueur lyonnais, Sarr va découvrir ses nouveaux coéquipiers pour l’entraînement de veille de match contre Brest. Ayant joué avec Heerenveen samedi dernier, l’attaquant suédois n’a depuis plus participé à une séance collective que ce soit aux Pays-Bas ou entre Rhône et Saône. Néanmoins, malgré cette absence d’automatismes, Amin Sarr pourrait bien connaitre sa première avec l’OL dès mercredi contre Brest (21h). "Il va prendre contact avec le groupe ce (mardi) après-midi. Il n’a rien fait depuis mais on va voir comment il réagit, a déclaré Laurent Blanc en conférence de presse. S’il n’y a pas de contre-ordre du staff médical, il sera dans le groupe pour affronter Brest."

Blanc veut de la patience mais aussi de l'efficacité

Dans le contexte compliqué dans lequel est embarqué l’OL depuis quelques semaines voire mois, Amin Sarr ne débarque pas dans l’environnement le plus paisible qu’a connu le club lyonnais. Quand l’accueil des joueurs reste un point d’interrogation après la dernière à domicile contre Strasbourg, l’ancien de Malmö va pouvoir découvrir l’enceinte du Parc OL et y être déjà décisif ? En attendant de savoir s’il sera dans le groupe, Amin Sarr (21 ans) devrait être heureux des éloges faites par son nouvel entraîneur. "Il va nous apporter de la profondeur, de l’espace parce qu’il est très rapide et très puissant. Il marque des buts même s’il peut encore perfectionner son efficacité offensive. C’est un jeune joueur qui peut être complémentaire avec Alexandre (Lacazette) mais aussi d’autres joueurs."

Néanmoins, Laurent Blanc a envoyé un message à ces jeunes pousses. S’il faut faire preuve de patiences, les nouveaux venus doivent aussi trouver le bon curseur pour être efficace. Une combinaison difficile.