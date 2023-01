Dans sa quête d’un milieu de terrain défensif, l’OL s’active pour ficeler une arrivée avant minuit. La dernière piste mènerait à Tiémoué Bakayoko, en échec à l’AC Milan où il est prêté

C’est une course contre la montre dans laquelle s’est lancé l’OL en cette fin de mercato. Après un mois à chercher une sentinelle, le club lyonnais n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied malgré de nombreuses pistes. Il a été question de Joao Gomes, Ellyes Skhiri ou même Adem Zorgane. Finalement, aucun de ces milieux n’a débarqué à Lyon et Laurent Blanc attend toujours ce fameux milieu défensif. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a avancé que "jusqu’à minuit, tout est possible." Une façon sous-entendu que la recherche d’une sentinelle était donc toujours d’actualité.

L’heureux élu sera-t-il Tiémoué Bakayoko ? L’international français serait la dernière piste explorée par la direction lyonnaise selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Prêté à l’AC Milan depuis le début de la saison après une première venue la saison d'avant, le milieu de terrain est en échec (0 match) et a demandé à ce que son prêt soit cassé. Appartenant toujours à Chelsea, Bakayoko était proche de rejoindre Cremonese mais l’affaire aurait capoté et l’OL se serait donc immiscé dans la course à quelques heures du coup de sifflet final.