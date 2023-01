OL : Jeffinho, Dembélé, Gusto... Laurent Blanc balaye le mercato

A quelques heures de la fin du mercato, Laurent Blanc s'est présenté à la presse à la veille de Brest. Ne pouvant en dire plus sur l'avancée de certains dossiers, l'entraîneur de l'OL a confirmé que Jeffinho ne devrait pas tarder à être un joueur lyonnais.

L’arrivée de Jeffinho

"Il est en train de passer sa visite médicale donc il ne sera pas qualifié pour demain (mercredi). Il a en plus un petit soucis physique qui fait qu’il ne sera quoi qu’il arrive pas là pour Brest."

La préparation de Brest en plein mercato

"Ce match n’est pas facile parce que ça bouge énormément. Ce n’est pas une préparation idéale pour un match mercredi mais tout le monde est confronté à ça. A minuit, ce sera terminé et demain on aura l’effectif qui terminera la saison avec l’OL."

Une sentinelle toujours d’actualité ?

"Jusqu’à la fin du mercato, tout est possible."

"Un joueur en fin de contrat peut être motivé"

Sa position sur Dembélé et Aouar

"Tout dépend des joueurs qui sont en fin de contrat. J’ai été en fin de contrat, j’ai connu des joueurs en fin de contrat, ça dépend du joueur. Un joueur peut être motivé et excité parce que s’il fait une superbe demi-saison, il peut attirer des clubs. Il faut toujours voir le côté positif. J’ai vu des joueurs en fin de contrat faire six mois extraordinaires qui leur ont permis derrière de rejoindre des clubs et de dire au revoir avec panache. Si on prend le temps de jeu de Moussa (Dembélé) et Houssem, ils ont beaucoup joué. Chacun a une vision différente. S’ils étaient bons et marquaient des buts, vous ne poseriez pas ces questions sur eux. Vous avez raison actuellement mais j’espère que les choses peuvent changer. On leur parle beaucoup."

Le départ de Gusto à Chelsea

"On est tous heureux pour lui. S’il en est là c’est grâce à lui parce qu’il y a des gens qui croient en lui. Il ne faut pas voir le fait de rester quatre mois à l’OL comme une mauvaise chose au contraire. Ca va lui permettre de travailler, on va le faire travailler et il arrivera à Chelsea plus fort cet été. C’est dans cet état d’esprit qu’il doit être. C’est un truc extraordinaire ce qui lui arrive après seulement une saison en première division. Je connais des situations plus difficiles. Bravo à lui mais qu’il nous fasse quatre bons mois (sourires)."