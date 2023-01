Mercato : l’OL connait le prix pour Adem Zorgane

Sauf offre conséquente de dernière minute, Adem Zorgane restera à Charleroi. Le club belge a fait savoir à l’OL et Lens, intéressés par le milieu, que le prix serait de 15 millions d’euros minimum.

L’OL va-t-il se résoudre à un "panic buy" dans les dernières heures et minutes du mercato hivernal ou va-t-il faire preuve de sagesse ? Il ne reste qu’une demi-journée pour affiner le visage de l’effectif à la disposition de Laurent Blanc à partir du 1er février et il reste encore le cas du milieu de terrain défensif à régler. Un vrai casse-tête pour un poste que l’entraîneur lyonnais avait ciblé depuis le début de mercato. Seulement, les échecs s’enchaînent. Après Joao Gomes qui a préféré tenir sa parole avec Wolverhampton, Ellyes Skhiri a lui fait le choix de rester six mois de plus à Cologne tout comme Florian Grillitsch avec l’Ajax Amsterdam.

Zorgane "rêve" de porter le maillot de l'OL

Après la victoire (0-2) à Ajaccio, Jean-Michel Aulas avait avoué que ce dossier était complexe à conclure "car on veut des joueurs supérieurs à ce qu’on a, mais ce n’est pas si facile que ça dans les trois derniers jours. Mais on va casser une partie de la tirelire pour réussir." L’OL le fera-t-il sur Adem Zorgane ? Le milieu algérien de Charleroi n’a jamais caché son envie de porter un jour le maillot lyonnais. Il faisait partie des pistes exposées par Olympique-et-Lyonnais début janvier pour occuper ce rôle de sentinelle. Selon certaines informations venues de Belgique, l’OL, ainsi que Lens, aurait bien fait le forcing pour Zorgane par l’intermédiaire de Bruno Cheyrou mais Charleroi ne veut pas brader son joueur. A moins d’une offre supérieure à 15 millions d’euros, les Belges ne lâcheront Adem Zorgane cet hiver, lui qui a prolongé jusqu’en 2027 l’été dernier.